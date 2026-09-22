В городском парке Бодайбо Иркутской области появились девять новых арт-объектов

В городском парке культуры и отдыха Бодайбо установили девять новых малых архитектурных форм. Их появление стало возможным благодаря реализации инициативного проекта «Топиари Арт.
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