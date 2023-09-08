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Что полезного расскажут спикеры на площадках Каспийского медиафорума?

Что полезного расскажут спикеры на площадках Каспийского медиафорума?

Продолжаем рассказывать про площадки Каспийского медиафорума, где участники смогут проанализировать состояние и перспективы народной дипломатии Каспийского региона, представить лучшие практики, а также найти новые актуальные каналы взаимодействия.

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