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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нестеров о хоккейном Мбаппе: «Макдэвид больше всего подходит на эту роль. Он обладает необходимыми качествами»

– Видел вас на Лиге чемпионов в атрибутике «Реала». Испытываете симпатию к клубу? – Да, конечно. Вряд ли я ее просто так носил бы (смеется).

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