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Штраф 1500 рублей с каждого: в ГАИ подготовили неприятный сюрприз для всех водителей с 1 июня

Штраф 1500 рублей с каждого: в ГАИ подготовили неприятный сюрприз для всех водителей с 1 июня

Архив progorodsamara.ru С 2025 года в России ужесточены правила использования телефонов за рулём.

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Комментарии
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Леонид
Решение половинчатое, &quot;для вида&quot;. Пресловутое &quot;отвлечения внимания водителей&quot; с тем же успехом происходит и при использовании держателей и средств &quot;свободные руки&quot;. Просто мозг занят темой разговора, а не дорогой.
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