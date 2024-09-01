Бери, плати, отчитывайся

ЦБ возьмет под контроль рынок рассрочкиСергей Коньков/ТАСС читайте на monocle.ruЦБ возьмет под контроль рынок рассрочкиС декабря 2025 года предоставление рассрочек соответствующими сервисами, которые еще носят название BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»), будет контролироваться Центральным банком.