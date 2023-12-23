Российские Су-34 нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ в ДНР

Летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ атаковали расположения частей и подразделений пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
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