Яшина: МАГАТЭ предупреждено об отключении резервной линии электроснабжения ЗАЭС

Наблюдатели миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) поставлены в известность о том, что высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная -1» на Запорожской АЭС на данный момент обесточена.
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