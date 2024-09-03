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Яшина: МАГАТЭ предупреждено об отключении резервной линии электроснабжения ЗАЭС

Наблюдатели миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) поставлены в известность о том, что высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная -1» на Запорожской АЭС на данный момент обесточена.

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