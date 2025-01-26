Чрезвычайная ситуация: в Германии снова недовольны количеством мигрантов

Члены фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) планируют вынести на рассмотрение Бундестага резолюцию, в которой будут предложены меры по регулированию миграционной политики.
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