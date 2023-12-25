Сеты и корзины: что заказать в Dellos Delivery к новогоднему столу

В предпраздничную доставку Dellos Delivery входят блюда из новогоднего меню семи ресторанов Андрея Деллоса: «Кафе Пушкинъ», «Турандот», «Шануар», «Матрешка», «Казбек», «Шинок», «Бочка», а также сладости из «Кафе Пушкинъ».
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