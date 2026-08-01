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Две семьи, две дочери и уединение в 88 лет: личная драма Александра Збруева

Две семьи, две дочери и уединение в 88 лет: личная драма Александра Збруева

Сегодня Александру Збруеву 88 лет, и он почти не появляется на публике. Вместе с женой Людмилой Савельевой они ведут закрытую жизнь, оставив в прошлом громкие заголовки и обсуждения в прессе.

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