Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 397 подписчиков

В Израиле заявили о сомнениях по поводу разоружения ХАМАС

В Израиле заявили о сомнениях по поводу разоружения ХАМАС

Израиль передал США свои опасения по поводу плана разоружения ХАМАС в секторе Газа. Власти страны считают, что любые дальнейшие шаги должны зависеть от фактического выполнения палестинским движением взятых обязательств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии