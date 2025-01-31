Как проходит проверка детей на употребление наркотиков в школе?

С 2015 года в России во время медицинских осмотров в образовательных организациях ребенок на законных основаниях может быть проверен на наркозависимость, если у него замечены признаки употребления психотропных веществ.
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