Четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака в твиттере прокомментировала ситуацию вокруг Шуай Пэн.
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