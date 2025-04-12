Мэр Горловки сообщил о гибели мирной жительницы при обстреле ВСУ

Противник нанёс удары по посёлку Комарово, уточнил Иван Приходько в своём Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР, с начала суток украинские войска трижды обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 мм.