Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мэр Горловки сообщил о гибели мирной жительницы при обстреле ВСУ

Противник нанёс удары по посёлку Комарово, уточнил Иван Приходько в своём Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР, с начала суток украинские войска трижды обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 мм.

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