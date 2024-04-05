85 свёртков с наркотиком изъяли у мигранта в Нижнем Новгороде

Уроженца ближнего зарубежья полицейские задержали у дома по улице Раевского. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, оперативники обнаружили у него в карманах 85 свёртков, замотанных чёрной изолентой.
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