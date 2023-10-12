Группа Эн+ и Ростехнадзор подписали соглашение о сотрудничестве

Российский производитель возобновляемой электроэнергии и низкоуглеродного алюминия, компания Эн+ подписала соглашение о взаимодействии с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в рамках Российской энергетической недели.
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