Пенсионер из Флориды расстрелял дрон-доставщик Walmart. Ему грозит уголовное дело

72-летний житель Флориды арестован после того, как признался, что стрелял в дрон WalmartВ городе Клермонт, Флорида, произошел необычный инцидент: 72-летний местный житель открыл огонь по беспилотному летательному аппарату компании Walmart.
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