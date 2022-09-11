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UBS получает мандаты на два листинга в Китае и в Цюрихе

UBS получает мандаты на два листинга в Китае и в Цюрихе

UBS Group AG была выбрана для организации продажи швейцарских акций двух китайских компаний, сообщили источники знакомые с этим вопросом, поскольку множество компаний извлекают выгоду из расширения связей между фондовыми биржами в Китае и Европе.

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