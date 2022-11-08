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Кудерметова – шестая российская чемпионка парного итогового

Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс стали чемпионками итогового турнира WTA. Кудерметова – шестая российская теннисистка, выигравшая этот титул.

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