Российским компаниям поручили увеличить выпуск дизеля зимой

Обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами и стабилизацию цен обсуждали накануне в правительстве. Вице-премьер Александр Новак поручил производителям увеличить объемы выпуска зимнего дизеля, чтобы удовлетворить растущий спрос.
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