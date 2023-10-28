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Российским компаниям поручили увеличить выпуск дизеля зимой

Обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами и стабилизацию цен обсуждали накануне в правительстве. Вице-премьер Александр Новак поручил производителям увеличить объемы выпуска зимнего дизеля, чтобы удовлетворить растущий спрос.

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