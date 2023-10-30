Почему вянет орхидея — 7 распространённых причин

Когда мы приносим из магазина или получаем в подарок экзотическую красотку, у которой даже название живописное («орхидея» – красиво звучит, правда?), то не можем налюбоваться! Она прекрасна не только за счет своих великолепных цветов, но и благодаря листьям: плотным, глянцевым, будто пластиковым.