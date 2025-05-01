Стрелявшего на Красной площади акциониста Крисевича задержали под Рязанью

Влад Владимиров

Чтоб в будущем пресечь такие выходки подобных идиотов, необходимо показательно зачинщиков такого сажать на максимальные сроки без поблажек... Это послужит хорошим примером для неперебесившихся остальных уродов, в головах которых лишь только начинают зреть планы после наркотических затяжек...