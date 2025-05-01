Акциониста Павла Крисевича, известного действиями вроде стрельбы на Красной площади, задержали в Рязанской области за избиение таксиста.
Стрелявшего на Красной площади акциониста Крисевича задержали под Рязанью
Комментарии
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NB
Nikolay Boyko
Дебил пусть сидит и работает
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16 час.
Влад Владимиров
Чтоб в будущем пресечь такие выходки подобных идиотов, необходимо показательно зачинщиков такого сажать на максимальные сроки без поблажек... Это послужит хорошим примером для неперебесившихся остальных уродов, в головах которых лишь только начинают зреть планы после наркотических затяжек...
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13 час.
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