В Петербурге сотрудники ФСБ пресекли канал поставки взрывчатки из Европы для совершения терактов

Вещества отправлялись из Италии и Германии Сотрудники ФСБ на территории Петербурга обнаружили канал, по которому из Италии и Германии в Россию контрабандным путем доставлялись взрывчатые вещества и детонаторы, спрятанные внутри автозапчастей.
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