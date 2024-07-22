В Петербурге сотрудники ФСБ пресекли канал поставки взрывчатки из Европы для совершения терактов

Вещества отправлялись из Италии и Германии Сотрудники ФСБ на территории Петербурга обнаружили канал, по которому из Италии и Германии в Россию контрабандным путем доставлялись взрывчатые вещества и детонаторы, спрятанные внутри автозапчастей.