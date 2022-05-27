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"Какие светильники лучше использовать?" - руководство по освещению вашего сада и дачного участка

"Какие светильники лучше использовать?" - руководство по освещению вашего сада и дачного участка

Одна из самых больших радостей лета — это долгие дни, ведущие к ленивым вечерам в саду. Но даже когда приближается осень и дни становятся короче, нет никаких причин, по которым вы не можете продолжать наслаждаться своим открытым пространством.

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