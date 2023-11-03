Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Снова на  ГРАБЛИ ....???????????????????????????????????????Россию пригласили...
  • Erl Schweizer
    Зря, нужна своя организация "ОБСЕ" без конченных натовских и пронатовских лгунов, лучше меньше да лучше.Россию пригласили...
  • Владимир Акулов
    Тупых  учит  только  страдание.Жительница Рубцов...

Голикова: среднемесячная зарплата в России выросла до 70,3 тыс. рублей

Голикова: среднемесячная зарплата в России выросла до 70,3 тыс. рублей

По словам вице-премьера, уровень безработицы в стране сейчас "исторически минимален" Среднемесячная зарплата за восемь месяцев 2023 года в России выросла до 70,3 тысячи рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Поплавская
Это что за счет военных и депутатов что ли?  Красная цена средней зарплаты для основной массы населения ОТ 14 до  20 тысяч. и то многим эти цифры тоже не доступны так что где-то 15-18 тысяч и не более. Неприятно читать такое вранье. О лапшу на ушах мы уже спотыкаемся.
Ответить
1 д.
Галина
С Вами полностью согласна. Вот пусть Голикова и проживет на  зарплату от 10 до 15тыс.рубл. Посмотрим как и что  она запоет....
Ответить
1 д.
Юна
Любопытная всё таки вещь статистика! Ну как можно сплюсовать з\п депутата и уборщицы и вывести среднюю  з\п? Ага, народ ест капусту, а олигархи мясо, а в среднем мы едим голубцы.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх