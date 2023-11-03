По словам вице-премьера, уровень безработицы в стране сейчас "исторически минимален" Среднемесячная зарплата за восемь месяцев 2023 года в России выросла до 70,3 тысячи рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова: среднемесячная зарплата в России выросла до 70,3 тыс. рублей
Комментарии
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Лариса Поплавская
Это что за счет военных и депутатов что ли? Красная цена средней зарплаты для основной массы населения ОТ 14 до 20 тысяч. и то многим эти цифры тоже не доступны так что где-то 15-18 тысяч и не более. Неприятно читать такое вранье. О лапшу на ушах мы уже спотыкаемся.
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1 д.
Галина
С Вами полностью согласна. Вот пусть Голикова и проживет на зарплату от 10 до 15тыс.рубл. Посмотрим как и что она запоет....
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1 д.
Юна
Любопытная всё таки вещь статистика! Ну как можно сплюсовать з\п депутата и уборщицы и вывести среднюю з\п? Ага, народ ест капусту, а олигархи мясо, а в среднем мы едим голубцы.
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1 д.
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