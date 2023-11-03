Голикова: среднемесячная зарплата в России выросла до 70,3 тыс. рублей

Лариса Поплавская

Это что за счет военных и депутатов что ли? Красная цена средней зарплаты для основной массы населения ОТ 14 до 20 тысяч. и то многим эти цифры тоже не доступны так что где-то 15-18 тысяч и не более. Неприятно читать такое вранье. О лапшу на ушах мы уже спотыкаемся.