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Лука Дончич повторил рекорд карьеры по количеству точных трехочковых в одном матче – 8

Лука Дончич повторил рекорд карьеры по количеству точных трехочковых в одном матче – 8

Лидер «Далласа» Лука Дончич в матче против «Шарлотт» (108:129) повторил личный рекорд карьеры по количеству трехочковых попаданий, реализовав 8 из 12 из-за дуги.

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