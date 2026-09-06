Румыния: Украинские официальные лица объявили, что пограничный переход Орловка между Одесской областью Украины и уездом Тулча в Румынии вновь открылся в утренние часы после того, как он был временно закрыт после российской воздушной атаки.
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