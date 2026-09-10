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Регионы России

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Тульские хоккеисты одержали победу в напряжённом матче с «Зауральем» в Кургане

Тульские хоккеисты одержали победу в напряжённом матче с «Зауральем» в Кургане

10 сентября хоккейная команда АКМ из Тульской области выиграла в гостях у «Зауралья» в Кургане. Матч проходил на ледовой площадке соперников и отличался высокой напряжённостью.

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