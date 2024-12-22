🇺🇸 США готовятся стоить военную базу в Сомалиленде Лишь недавно мы рассказывали о предложении республиканцев признать Сомалиленд.
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🇺🇸 США готовятся стоить военную базу в Сомалиленде Лишь недавно мы рассказывали о предложении республиканцев признать Сомалиленд.
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