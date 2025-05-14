«Когда в следующий раз услышите фразу „СССР = нацизм“, просто спросите: „А кто тогда брал Берлин?“».Политолог Юрий Мостяев в интервью «Рязанским ведомостям» рассказал, как, по его мнению, страны Запада переписывают итоги Великой Отечественной войны и пытаются стереть из памяти роль СССР в разгроме нацизма.