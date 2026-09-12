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Царьград

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Сергей Собянин открыл обновленный геронтологический центр в Москве

Сергей Собянин открыл обновленный геронтологический центр в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл обновленный геронтологический центр "Западный" в Ново-Переделкине. Центр, основанный в 1911 году, примет 460 пожилых людей, нуждающихся в уходе.

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