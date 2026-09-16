Лавров предупредил о возможной прямой войне при вводе войск в Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что размещение западными странами военных сил на территории Украины будет означать объявление прямой войны России.
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