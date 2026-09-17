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Миңнеханов Серов урамындагы яңа паркта Казан халкы белән аралашты

ТР Рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова МАКС мессенджерындагы каналында Казанның Серов урамындагы яңа инклюзив парк ачылышында төшергән видеосы белән уртаклашты.

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