Миңнеханов Серов урамындагы яңа паркта Казан халкы белән аралашты

ТР Рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова МАКС мессенджерындагы каналында Казанның Серов урамындагы яңа инклюзив парк ачылышында төшергән видеосы белән уртаклашты.
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