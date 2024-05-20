В России начались крупные антитеррористические учения

Во всех российских регионах в понедельник, 20 мая, дан старт крупным антитеррористическим учениям. Как сообщается на портале МЧС России, мероприятия будут проводиться во всех образовательных объектах и в местах массового отдыха.
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