500 — раз! 500 — два! Продано!!!

ВВС США официально утвердили FQ-42 Vengeance компании General Atomics и FQ-44 Fury компании Anduril Industries в качестве своих первых совместных боевых летательных аппаратов (Collaborative Combat Aircraft, CCA).
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