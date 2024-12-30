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На Украине призвали ЕС отказаться от российского газа

На Украине призвали ЕС отказаться от российского газа

Закладка Глава МИД Украины призвал ЕС запретить импорт российского СПГ Евросоюзу нужно запретить импорт российского сжиженного природного газа, заявил на платформе X министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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