На Украине призвали ЕС отказаться от российского газа

Закладка Глава МИД Украины призвал ЕС запретить импорт российского СПГ Евросоюзу нужно запретить импорт российского сжиженного природного газа, заявил на платформе X министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
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