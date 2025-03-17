Тюмень — сибирский город на Урале

Город относится к Уральскому Федеральному округу, но расположен на территории Западной Сибири, поэтому иногда возникают споры: Тюмень — это Урал или Сибирь? Мнения и доводы высказываются разные, но сами тюменцы называют себя сибиряками.
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