В МО РФ сообщили, что ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли более 2 тысяч бойцов

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 2 тысяч солдат на разных направлениях зоны специальной военной операции, говорится в сводке Минобороны РФ (по состоянию на 26 октября), опубликованной сегодня.
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