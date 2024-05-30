Кардиолог рассказал, какие продукты нужно исключить при болезнях сердца

Здоровая диета должна включать в себя овощи и фрукты Пациентам с артериальной гипертонией, чтобы сохранить здоровье, необходимо исключить из рациона продукты с большим количеством поваренной соли, включая консервы собственного приготовления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии