Berg PRESS

340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Байден предрек - Байден сделает. Чего б хорошее - это вряд ли, а теракты....Байден предрек оч...
  • Владимир 123
    Значит у него не было счетов и вилл за границей...Bild: экс-министр...
  • Николай Краснопольский
    Ребята не о том говорите: в хохляндии доктор смерть фактически ликвидировала психушки и теперь там разгул неадекватов.Ницой думает об у...

Сеть зарядок для электромобилей намерены создать на курортах Крыма к следующему сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Крыма намерены к следующему летнему туристическому сезону оборудовать на курортах полуострова сеть заправочных станций для электромобилей, сообщила ТАСС вице-премьер - министр финансов республики Ирина Кивико.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх