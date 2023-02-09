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Кайри Ирвинг набрал 24 очка и 5 передач в дебютном матче за «Даллас»

Кайри Ирвинг набрал 24 очка и 5 передач в дебютном матче за «Даллас»

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг в среду провел первый матч за команду. В выездной встрече с «Клипперс» (110:104) Ирвинг записал на свой счет 24 очка и 5 передач.

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