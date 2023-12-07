Карельские синоптики рассказали о погоде на выходные

Русская зима вошла во вкус, шутят синоптики. И морозы, действительно, ударили нешуточные. В ближайшие дни под влиянием холодного арктического антициклона температурный фон в большинстве районов Карелии на 10 и более градусов будет ниже климатической нормы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии