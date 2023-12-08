Овчинский: в Москве начали создавать лазерные станки для микроэлектроники

В современном мире политический суверенитет невозможен без технологического. Московская компания «Лазеры и аппаратура» сделала шаг в этом направлении, первой в России запустив в серийное производство станок высокоточной микрообработки ультрафиолетовым лазером.
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