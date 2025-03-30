"Будет тут как дома": Тревожный сигнал для России - Колясников показал нового начштаба Минобороны Сирии

Alex Nемо

В России, по вполне официальным данным, растёт террористическая группировка численностью 800.000 голов! А автор задаётся вопросом что будет когда в Россию прибудет 400 из Сирии??? Да это будут руководители "правоверных" ваххабитов с криком "Аллаху Акбар" вырезающие русских, как они уже это делали в Таджикистане. Они сейчас просто выжидают, покуда эти 800.000 ваххабитов вырастут до 15-20 летнего возраста, чтобы им всучить оружие и во имя Аллаха послать толпой вырезать русских гяуров! Так что ждать совсем не долго осталось, оружие то уже давно в России в схронах заготовлено, да и новое завозят фурами через Киргизию и Казахстан, с молчаливого (читай проплаченного) согласия местных ханов-баев...