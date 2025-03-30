Царьград Коллаж Царьграда Колясников показал нового начштаба Минобороны Сирии, и стало понятно, что это тревожный сигнал для России.
"Будет тут как дома": Тревожный сигнал для России - Колясников показал нового начштаба Минобороны Сирии
Комментарии
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Геннадий Сытник
Сашенька, с праздничком! Ураза-Байрам! Расстели коврик, помолись, или присоединись к своим (смотри, где перекрыты улицы столицы). Ишака поздравь.
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19 час.
Alex Nемо
В России, по вполне официальным данным, растёт террористическая группировка численностью 800.000 голов! А автор задаётся вопросом что будет когда в Россию прибудет 400 из Сирии??? Да это будут руководители "правоверных" ваххабитов с криком "Аллаху Акбар" вырезающие русских, как они уже это делали в Таджикистане. Они сейчас просто выжидают, покуда эти 800.000 ваххабитов вырастут до 15-20 летнего возраста, чтобы им всучить оружие и во имя Аллаха послать толпой вырезать русских гяуров! Так что ждать совсем не долго осталось, оружие то уже давно в России в схронах заготовлено, да и новое завозят фурами через Киргизию и Казахстан, с молчаливого (читай проплаченного) согласия местных ханов-баев...
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12 час.
Игорь Кузнецов
Если у Вас есть точные сведения - так сообщите о том, что знаете. Пора бы каждому задуматься - они же не в "вакууме" живут в России, есть те, кто им жильё сдаёт без регистрации. Лишать таких этого жилья, в коммуналку направить на 9 м.кв. на человека.
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5 час.
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