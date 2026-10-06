В Росреестре РТ объяснили, почему дом после смерти супруга нельзя сразу продать

Собственник не сможет продать дом, приобретенный в браке, без оформления наследства после смерти супруга, даже если право собственности на объект зарегистрировано только на его имя.
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