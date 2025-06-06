Что стало с няней Гюльчехрой, которая обезглавила ребенка и разгуливала по Москве со страшным пакетом, угрожая взорвать себя?

Интересная жизнь с Vera Star то ужасающее преступление повергло всю страну в шок. В последний день зимы, 29 февраля високосного 2016 года, няня, присматривавшая за четырёхлетней девочкой, жестоко лишает ребёнка жизни, обезглавливает и с этой жуткой «доказательной базой» направляется к одной из станций московского метро.