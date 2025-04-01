В Екатеринбурге глава азербайджанской СООНКО “Азербайджан-Урал” Шахин Шыхлински ущемился информацией СМИ

Александр Зиборов Россия подарила государственность десяткам народов. Многие из них до того вообще её не имели, а некоторые даже не имели своей письменности. Увы, большая часть не помнит этих благодеяний, иные платят чёрной неблагодарностью и откровенной ненавистью. Потому говорят: не делай добра, не получишь зла…

Александр Зиборов Давно пора ликвидировать все этнические диаспоры!!! А начать это следует с прекращения финансирования этих диаспор из российского бюджета. Затем провести правовую проверку этнических диаспор, их деятельности и их членов...