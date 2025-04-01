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В Екатеринбурге глава азербайджанской СООНКО “Азербайджан-Урал” Шахин Шыхлински ущемился информацией СМИ

В Екатеринбурге глава азербайджанской СООНКО “Азербайджан-Урал” Шахин Шыхлински ущемился информацией СМИ

ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, председатель Свердловской областной общественной национально-культурной организации “Азербайджан-Урал” Шахин Мутвалы оглы Шыхлински ущемился от информационного потока телеканала «Крик-ТВ», а также сетевыми изданиями Е1.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Россия подарила государственность десяткам народов. Многие из них до того вообще её не имели, а некоторые даже не имели своей письменности. Увы, большая часть не помнит этих благодеяний, иные платят чёрной неблагодарностью и откровенной ненавистью. Потому говорят: не делай добра, не получишь зла…
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Давно пора ликвидировать все этнические диаспоры!!! А начать это следует с прекращения финансирования этих диаспор из российского бюджета. Затем провести правовую проверку этнических диаспор, их деятельности и их членов...
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