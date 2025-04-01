ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, председатель Свердловской областной общественной национально-культурной организации “Азербайджан-Урал” Шахин Мутвалы оглы Шыхлински ущемился от информационного потока телеканала «Крик-ТВ», а также сетевыми изданиями Е1.
В Екатеринбурге глава азербайджанской СООНКО “Азербайджан-Урал” Шахин Шыхлински ущемился информацией СМИ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Зиборов
Россия подарила государственность десяткам народов. Многие из них до того вообще её не имели, а некоторые даже не имели своей письменности. Увы, большая часть не помнит этих благодеяний, иные платят чёрной неблагодарностью и откровенной ненавистью. Потому говорят: не делай добра, не получишь зла…
Ответить
3 час.
Александр Зиборов
Давно пора ликвидировать все этнические диаспоры!!! А начать это следует с прекращения финансирования этих диаспор из российского бюджета. Затем провести правовую проверку этнических диаспор, их деятельности и их членов...
Ответить
3 час.
Александр Зиборов
1. Белорусы обходятся без мигрантов, россияне тоже могут обходиться без мигрантов. 2. Немалая часть мигрантов вообще не работает, а то и живёт нелегально, занимается криминальной деятельностью. Это нам надо?.. 3. Очень часто работающий мигрант привозит ещё жену, детей, родителей: все они получают различные пособия, льготы, материнский капитал, бесплатное образование и лечение. В результате труд мигранта оказывается золотым! 4. Вербовка для совершения терактов ведётся преимущественно среди мигрантов…
Ответить
3 час.
Свежие комментарии