Трамп заявил, что договорился с Путиным о поставках дизеля в США

Президент США Дональд Трамп в 2025 году Фото: kremlin.ru Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным договорился о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынок.