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Татар-информ

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Трамп заявил, что договорился с Путиным о поставках дизеля в США

Трамп заявил, что договорился с Путиным о поставках дизеля в США

Президент США Дональд Трамп в 2025 году Фото: kremlin.ru Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным договорился о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынок.

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