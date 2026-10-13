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Аргументы и Факты

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Тимуру Иванову продлили арест по делу о взятках на 1,3 млрд рублей

Тимуру Иванову продлили арест по делу о взятках на 1,3 млрд рублей

Бывшему замглавы Минобороны России Тимуру Иванову продлили арест до 6 января по делу о получении взяток, сообщил журналистам его адвокат Денис Балуев.

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