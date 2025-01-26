FPV-дрон догнал пикап ВСУ. В самый последний момент машину на полном ходу покинул один из членов экипажа.
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FPV-дрон догнал пикап ВСУ. В самый последний момент машину на полном ходу покинул один из членов экипажа.
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